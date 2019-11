Estallaron los trolls macristas contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña

Marcos Peña, jefe de Gabinete de Mauricio Macri, se caracterizó por ser el armador y director de un ejército de trolls encargados de instalar ciertos temas y armar operaciones en las redes sociales. Sin embargo, inesperadamente los más radicalizados tuiteros macristas se levantaron contra el funcionario y le pidieron al Presidente que le suelte la mano. Al parecer, el motivo del enojo fue la incorporación de "un twittero 4 de copas".

Las redes sociales fueron el medio predilecto del Gobierno a la hora de hacer llegar algún mensaje o apuntar contra el Gobierno anterior. Quienes siempre se sumaron a las acciones oficialistas hoy apuntaron contra Peña y aseguraron que "la épica" de los 280 caracteres fue gracias a ellos y no por efecto del armado de la mano derecha de Macri.

El usuario El Coya (@elcoya1977), uno de los de mayor actividad, publicó hoy: "BUEN DÍA!! Oiga. @marquitospena le lleva un twitero 4 de copas a @mauriciomacri? Que le quiere vender? Que usted creó la épica de los últimos meses? Si se borró olímpicamente todo el año. Acá los que pusimos el lomo estos 4 años fuimos nosotros. Ok?".

BUEN DÍA!!



Oiga @marquitospena



Le lleva un twitero 4 de copas a @mauriciomacri ?



Que le quiere vender?



Que usted creó la épica de los últimos meses?



Si se borró olímpicamente todo el año.



Acá los que pusimos el lomo estos 4 años fuimos nosotros.



Ok?💪 — coya (@elcoya1977) November 14, 2019

No sólo le echó culpas por la derrota electoral sino que apuntó contra la incorporación de una nueva figura al espectro troll. Pero las quejas prosiguieron: "Querido Presidente @mauriciomacri: No se deje mentir nunca más por @marquitospena. Él no tiene nada que ver con la ÉPICA que logramos estos meses. Ni las personas que le está llevando a Casa Rosada. Lo logramos los que hace 4 años salimos a las calles".

Querido Presidente @mauriciomacri :



No se deje mentir nunca más por @marquitospena



Él no tiene nada que ver con la ÉPICA que logramos estos meses.



Ni las personas que le está llevando a Casa Rosada.



Lo logramos los que hace 4 años salimos a las calles💪 — coya (@elcoya1977) November 14, 2019

Por si fuera poco, El Coya siguió con su postura y le pidió al Presidente que le haga caso: "Sáquese de encima lo antes que pueda a @marquitospena. Júntese urgente con @mariuvidal y armen el mejor equipo de la historia para 2021 y 2023 MARQUITOS LO ESTAFÓ A USTED Y A TODOS LOS QUE SALIMOS HACE 4 AÑOS".

Hágame caso querido Presidente @mauriciomacri



Sáquese de encima lo antes que pueda a @marquitospena



Júntese urgente con @mariuvidal y armen el mejor equipo de la historia para 2021 y 2023



MARQUITOS LO ESTAFÓ A USTED



Y A TODOS LOS QUE SALIMOS HACE 4 AÑOS💪 — coya (@elcoya1977) November 14, 2019

Rápidamente, su séquito de seguidores trolls comenzó a preguntar qué fue lo que pasó y qué incorporación hizo Marcos Peña. Uno de ellos hizo mención a Facundo Landivar, cuya cuenta se cayó este mediodía, de forma inesperada.

Uno de los que respondió fue Mariano (conocido como @OrwellGeorge) que se sumó a los pedidos y atacó con furia a Peña: "No se qué pasó Coya pero aprovecho ésto ahora que se que el pelotudo de marquitos lee para decirle que es un flor de garca y responsable de la derrota. Ojalá no tenga más espacios en ningún lado. Gracias por dejarme afuera, Marcos".