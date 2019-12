Estallaron los memes por un informe de Chequeado sobre las promesas de Mauricio Macri

A menos de una semana de dejar el poder, el gobierno de Mauricio Macri se va con un saldo negativo. Por eso, Chequeado hizo un relevamiento que produjo una ola de críticas en las redes sociales.

Se trata de un estudio publicado este miércoles, donde el medio asegura que de 20 promesas que realizó el presidente en campaña en 2015, sólo cumplió 2.

En el mismo sentido, consideró que 9 fueron incumplidas y que otras 9 fueron incumplidas "pero con avances", lo que muchos lectores apuntaron a que, en definitiva, son promesas incumplidas.

Por eso, en Twitter los usuarios reaccionaron al respecto con memes y bromas.

"Chequeado son mil monos con mil máquinas de escribir, pronto habrán terminado de chequear todas las promesas incumplidas de Macri. 'Incumplida con avances', ¿qué carajo es eso?", escribió uno. "Incumplida con avances = Medio embarazada", tuiteó otra.

Perdió pero ganó: who are you?

Incumplida con avances: I'm you, but Stronger.