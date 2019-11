Espionaje ilegal: las razones por las que D’Alessio quiere declarar como arrepentido

El espía ilegal Marcelo D’Alessio pidió declarar como arrepentido en la justicia federal de Dolores. La solicitud, de la que se venía hablando hace tiempo, la presentó su abogado Claudio Fogar ante el fiscal Juan Pablo Curi, quien citó a D’Alessio para el 3 de diciembre. ¿Qué se esconde detrás de este cambio de estrategia en la defensa?

El falso abogado está procesado y detenido desde febrero pasado, acusado de formar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión de sus víctimas. Esta semana su defensor Fogar presentó ante Curi un escrito para que se tome a su cliente como arrepentido. A la par pidió un plazo de al menos 15 días para preparar su declaración. Las fechas coinciden con el anuncio del fiscal federal Carlos Stornelli de ponerse a derecho en el D’Alessiogate, presionado por un pedido de juicio político en su contra. El funcionario judicial rebelde está citado a prestar declaración indagatoria el 29 de noviembre. Con las dos semanas de plazo que solicitó D’Alessio, su testimonio se realizará cuatro días después de la posible presentación de Stornelli, lo que generó todo tipo de suspicacias. También se dará una semana antes del cambio de gobierno.

Desde el entorno del espía ilegal aseguran que la decisión de declarar como arrepentido “se venía pensando hace un tiempo largo”. “No la queríamos presentar antes de las elecciones”, dijeron. E indicaron que para su defensa este planteo “es jurídico y no político. Fue una decisión procesal, la causa avanza y estamos llegando a fin de año”, señalaron.

Para ser aceptado como arrepentido, D’Alessio debe apuntar contra “sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor” a la suya. Por lo que debería apuntar contra sus jefes. ¿Mencionará a la ministra de Seguridad saliente, Patricia Bullrich? ¿A integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia, que tenían contactos con integrantes de la organización criminal, como el ex AFI y ex policía, Ricardo Bogoliuk? ¿A las diputadas e imputadas en este caso, Elisa Carrió y Paula Oliveto? ¿Se referirá al periodista procesado, Daniel Santoro? Desde su entorno no quieren adelantar su estrategia, por ahora.

El testimonio debe ser grabado de forma audiovisual y utilizado como indicio, no como prueba. A la vez, el imputado colaborador no puede mentir y debe brindar “información o datos precisos, comprobables y verosímiles” sobre los hechos en los que participó, para beneficiarse con una reducción de la pena, según estipula la ley. Deben ser hechos sustanciales.

Los pasos para ser tenido como arrepentido son varios. Si Curi lo aceptara (el fiscal de Dolores fue señalado de obstaculizar la pesquisa por distintas partes del proceso), el juez Alejo Ramos Padilla debe luego homologar el acuerdo.

Hasta el momento Curi no aceptó a ninguno de los imputados que quisieron presentarse como arrepentidos. Por su despacho desfilaron desde el ex orgánico de la AFI, Rolando Barreiro, hasta el fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, ambos procesados.

Con la presentación de D’Alessio se abre un nuevo capítulo en el D’Alessiogate. Lo que diga el verborrágico espía ilegal (aunque luego deberá ser corroborado en los hechos) no pasará desapercibido.