Espionaje ilegal: en la Televisión Pública defendieron a Daniel Santoro tras el llamado a indagatoria

Un grupo de periodistas en el Televisión Pública defendió a su par del diario Clarín Daniel Santoro a quien el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla llamó a indagatoria por la causa de presunta extorsión y espionaje ilegal.

"Nos podemos equivocar y Daniel Santoro se equivocó. El tipo lo cercó, lo manipuló y uno podría decir que Santoro es premio de españa, es buen profesional, pero a cualquiera de nosotros nos podría pasar", afirmó Daniel Enz, director de la revista Análisis Digital de Entre Ríos.

"Yo soy compañera de Daniel y realmente es un periodista que no se puede dudar. Yo creo que a él a este falso abogado D´Alessio se lo plantaron. Él es una víctima", agregó Silvia Naishtat, periodista de Clarín.com.

"El hecho que un juez llame a un periodista por la manera en que un periodista hizo la investigación, eso ya es.... no lo digo por una cuestión corporativa. Por la manera en que debe hacer su profesión el peridista en algún momento va a tener que decir que no pude dar esa información, porque no puede revelar su fuente", afirmó Carlos Burgueño, editor de Economía.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, llamó a declarar a Santoro como acusado de integrar la asociación ilícita cuya cabeza visible es el falso abogado Marcelo D’alessio. La cita tiene fecha para el próximo martes 25 de junio a las 11 de la mañana.