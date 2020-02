Escándalo: ¿Diego Leuco y Nicolás Wiñazki acosaron a una compañera en vivo?

En medio del traspaso entre el noticiero de TN y "Ya somos grandes", Nicolás Wiñazki y Diego Leuco le hicieron pasar un muy mal momento a su compañera Carolina Amoroso. ¿Acoso al aire?

Hace unos días en las redes se viralizó un hilo de una mujer extranjera que vivir 10 años en Buenos Aires, hizo algunos comentarios sobre la peculiar forma de ser de los argentinos.

Entre ellos destacó que es verdaderamente una ciudad que "nunca duerme", que hay escasez de vuelto, que hacer fila es el pasatiempo favorito y que las demostraciones de afecto son muy intensas.

Pero además, se refirió a los hoteles alojamiento y aseguró que "los telos son tan cursis como suenan". "Las habitaciones tienen una pantalla LED que cuenta los minutos de intimidad, hay espejos desde las paredes hasta los techos, muebles kitsch, jacuzzis, habitaciones temáticas, juguetes sexuales a la venta y hasta algunos ofrecen tarjetas de fidelidad (no es un chiste). Se suele sentir como si estuvieras en una escenografía de una película pornográfica poco confiable de los setenta", escribió.

La periodista de TN llevó la nota al piso, y luego de leer los tuits, sus compañeros se mostraron relajados y hablaron del tema. Pero luego, la tensión aumentó cuando comenzaron a preguntarle insistentemente a la periodista cuál era su opinión al respecto.

Frente a la negativa de Carolina a decir algo, insistieron una y otra vez pese a que ella había dicho que no quería hablar. "Caro está 'no comments' pero si le hacen la de 'Lie to me' (una serie en la que un doctor analiza las expresiones faciales y el movimiento corporal para determinar si una persona está mintiendo), si le miran los microgestos está respondiendo justo", dijo Wiñazki.

"Yo no tengo idea de nada", dijo Amoroso entre risas nerviosas.

En ese momento, Leuco la cruzó para intimidarla. "Está mal lo que voy a hacer, no se le pide plano y menos al director de otro programa. Pero un primer plano de Carolina Amoroso mientras lee los trece puntos de la nota...", afirmó con una sonrisa burlona.

Ella se sonrojó y se avergonzó mientras se agarraba la cara. "No, no. Esta fue una iniciativa de Manu que le pareció que la podíamos compartir como una nota de color", intentó decir como explicando el motivo de la nota.

Entonces, Wiñazki le dijo a Leuco "Pará, ¿querés que le pregunte alguna maldad? y Leuco arremetió tratando de parecer gracioso: "Bueno, preguntale alguna maldad y nos vamos".

"No en serio, ya no sé qué hacer, chicos", dijo ella a la vez que volvían sobre el tema. "De vuelta, eso de que a 'la previa (en referencia a la previa sexual) los hombres la googlean', ¿vos qué tenés para decir?", le dijo Wiñazki a Amoroso.

"No, no, no. No sé. No podría decirlo. Ni idea. Diego Leuco, por favor", pidió y entonces Leuco apuntó hacia otra compañera, también mujer: "Acá se está riendo Lucía Salinas que zafó de esto, pero si tengo tiempo también la involucro".

Y en ese momento, ambos hombres "desmintieron" el tuit, queriendo quedar como si tuvieran clarísima la previa. Y Leuco volvió con una frase machista: "Habría que buscar a esta chica y charlar un rato".