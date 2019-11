Ernesto Tenembaum acusó de machista a Evita y Rep lo dejó en ridículo

El conductor de Net TV Ernesto Tenembaum acusó a Eva Perón de ser machista. Sin embargo, una respuesta del dibujante Miguel Rep lo dejó en ridículo al recordarle que lucho para conseguir el voto femenino.

"Evita tuvo diferentes lecturas a lo largo de la historia. En los 70 tuvo una lectura y hoy tiene otra que puede vincularse al feminismo", afirmó Rep. Al cruce le salió Tenembaum, quien reiteró que "era machista".

"Evita era machista, vos habrás leído La Razón de mi vida. Leíste lo que decía cuál era el rol de la mujer, en su casa", sostuvo Tenembaum.

Como respuesta Rep afirmó: "No era machista, hacía un culto de la P: del pueblo y de Perón. La razón de mi vida no lo escribió ella, lo avaló ella, pero así no escribía. Hay que tener en cuenta el contexto Ernesto. A la vez instauró el voto femenino".