Encuestas 2020: cómo está la imagen de Alberto Fernández y Mauricio Macri a 40 días del cambió el gobierno

A 40 días del cambio de Gobierno, la imagen del presidente Alberto Fernández se consolida cada vez más mientras que la imagen que dejó el ex mandatario Mauricio Macri cae en picada. Además, creció la expectativa de la gente de que la economía mejorará de acá a un año.

Según una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados realizada a nivel nacional; la aprobación de la gestión del Frente de Todos va en aumento ya que el 59% aprueba el rumbo que tomó el Gobierno nacional, mientras que solo el 28% no desaprueba las medidas tomadas.

En comparación a los cuatro años macristas, para el 59% de los encuestados la situación del Gobierno “mejoró mucho y algo” respecto a la gestión anterior. Solo el 29% considera que la situación del Ejecutivo “empeoró mucho o algo”.

En ese sentido, se desprende del relevamiento que la imagen de Fernández se fortaleció ya que posee un 60% de imagen “muy buena y buena” mientras que para el 29% la imagen “es mala y muy mala”.

En tanto, Macri no repuntó su imagen a pesar de ya no estar en el Gobierno. Por el contrario, el ex mandatario posee un 57% de “imagen mala y muy mala” y conserva el núcleo duro del 37% de imagen “buena y muy buena”.

A partir del cambio de color político del Gobierno, se renovaron las expectativas de los ciudadanos ya que casi el 50% cree que la economía mejorará en un año.