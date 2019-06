Elecciones en la Ciudad: Thea pide no "no tener exclusiones" para lograr la unidad de la oposición

De a poco el clima electoral entra en la ciudad de Buenos Aires. El peronismo-kirchnerismo no tiene oficializada su estrategia electoral aun (Martín Recalde y Victoria Donda son quienes disputarían en una PASO quién irá por la Jefatura de Gobierno), pero sí avanza en la conformación de un frente amplio que contenga a sectores de izquierda y progresistas. Ahí aparece Ampliar, un frente que aglutina a distintas organizaciones y que impulsa la precandidatura de la diputada nacional de SOMOS.

Jonathan Thea, dirigente de Seamos Libres y de Ampliar, habló con El Destape sobre el camino a la unidad de la oposición y consecuencias de las medidas de ajuste de Mauricio Macri en la Ciudad. "El gobierno de la Ciudad no tuvo respuesta para aminorar esas políticas", afirma y asegura que "la situación social de Buenos Aires empeoró desde el 2015 para acá". Es por eso que se muestra entusiasmado ante la posibilidad de "construir un espacio potente, audaz e inteligente" para enfrentar al PRO, que hace casi 12 años gobierna el territorio porteño.

- ¿Con qué propuesta nace Ampliar?

Lanzamos Ampliar a partir de una oportunidad que se da en la Ciudad por el deterioro de la gestión nacional y el impacto del ajuste y porque no son la gestión que decían ser. Hay temas estructurales en la Ciudad que siguen sin resolverse. Creemos que se abre una oportunidad y hay que pensar qué espacio hay que construir para sumar al proyecto nacional y construir un espacio nuevo que pueda disputarle la Ciudad al PRO.

- ¿Tiene diferencias esta unidad que buscan con la que se dio en otras elecciones?

Hace muchos años que no se da una confluencia del peronismo, el kirchnerismo, la izquierda y el progresismo y se da por la necedidad de ganarle al PRO. En 2017 fuimos en espacios distintos y en esta vamos a ir todos juntos. Es una novedad política y creemos que si tenemos la audacia que se dio en la fórmula nacional, tenemos una oportunidad de ganarle al PRO. La fórmula Fernánez-Fernández es audaz porque implica amplitud al hablarle a otros sectores.

- ¿Cómo recibiste la fórmula?

Cuando escuché el anuncio me sorprendió gratamente. Me parece que es la fórmula que necesitábamos para mayor amplitud. Además de tener un gesto de grandeza y unidad, tuvo la capacidad de hacer confluir su caudal electoral y poner una persona que puede dialogar con sectores con los que el kirchnerismo tenía dificultades para dialogar. Alberto le habla a ese electorado. Amplía para poder disputar en mejores condiciones contra Cambiemos y también es una condición para después poder gobernar.

- ¿Hace falta más gestos de humildad en la oposición?

Es fundamental que los dirigentes antepongan los intereses colectivos por sobre los individuales. Cuando empezás a hacer cálculos en función del lugar que vas a ocupar en una lista ya estamos mal. La dirigencia política, en general, está más preocupada por dónde quedan ubicados ellos que por los intereses del país. Si logramos para el cierre de listas que más dirigentes que se reconocen opositores y quieren que termine el gobierno de Cambiemos empiezan a poner sobre la mesa la necesidad del conjunto vamos a poder construir una oferta electoral con mucha potencia. Hoy, el 70% rechaza la gestión de Cambiemos porque está peor. Ellos ya construyeron su derrota, nosotros tenemos que construir nuestro triunfo.

- ¿Esa unidad tiene límites?

Tenemos que ser parte del frente contra Larreta todos los sectores que estén dispuestos a compartir una alternativa para derrotar al PRO y no hay que tener exclusiones porque no podemos poner nosotros el límite. Hay que construir el espacio, hay que diagramarlo, ver quiénes son los actores que están, hay que ver cuáles son las principales políticas y después hay que discutir la ingeniería electoral para que el espacio se pueda expresar en octubre.

- ¿Y el que no está en este frente?

Creo que hoy el escenario de polarización se mantiene tanto a nivel nacional como en la Ciudad. Está claro que este frente va a ir al ballotage con Larreta. Los que no están en este frente en una primera instancia habrá que convencerlos para que después nos acompañen.

- Hace 12 años que gobierna el PRO, ¿por qué aun no pudieron vencerlo?

Creo que hasta ahora no pudimos construir un espacio que tenga la potencia, la audacia y la inteligencia suficiente para enfrentar al PRO. Está claro y quedó expresado en 2015 ya que la mitad de los porteños no quería que sigan gobernando. Eso hoy aumentó porque las deficiencias estructurales no han sido resueltas. Está en nosotras y nosotras poder construir esa alternativa que hasta acá no pudimos hacerlo. No pudimos construir esa fuerza potente que tenga una mirada nacional, pero que tenga anclaje en la Ciudad. No se pueden construir sucursales locales de proyectos locales. Hay que construir y tener la capacidad de transmitir un proyecto de Ciudad distinto al que propone el PRO.

- ¿Lo mejor es que Recalde y Donda diriman la candidatura en una PASO?

No sé si lo mejor es una PASO o una lista de unidad. Todavía estamos discutiendo, el espacio no terminó de configurarse y una vez que esté definido veremos cuál es la mejor manera de expresarlo. Tenemos que lograr construir el espacio lo más amplio posible y después ver cómo ese espacio, con esa diversidad, pluralidad y heterogeneidad se expresa en octubre. Hay que ser inteligentes en cómo encaramos las PASO porque necesitamos tener la mejor boleta posible y que exprese la mayor diversidad posible en octubre.