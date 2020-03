Elecciones en EE.UU: Donald Trump se burló de Elizabeth Warren tras abandonar la carrera presidencial

La decisión de Elizabeth Warren de abandonar la carrera presidencial trajo repercusiones y no solamente en el Partido Demócrata. El presidente Donald Trump se burló de la excandidata con el habitual apodo con el que la nombra, "Pocahontas", y aprovechó la ocasión para apuntar contra los otros postulantes en la interna opositora.

Fiel a su estilo, Trump utilizó su cuenta de Twitter para burlarse de la senadora y de Michael Bloomberg, quien también se bajó tras los decepcionante comicios del pasado martes: "Elizabeth 'Pocahontas' Warren, que no iba a ir a ninguna parte excepto contra Mini Mike, acaba de abandonar la Primaria demócrata ... TRES DÍAS DEMASIADO TARDE", escribió el presidente. Los dos candidatos que quedaron fuera de la carrera por la Casa Blanca se sacaron chispas en los últimos debates y se buscaron intencionalmente, por eso la alusión del mandatario.

Por otro lado, el presidente EE.UU arremetió contra Sanders y recordó la jornada del 'Supermartes', y sostuvo: "Le costó al Loco Bernie, al menos, Massachusetts, Minnesota y Texas", en referencia a tres de los estados que votaron por Biden. "¡Probablemente le haya costado la nominación (a Sanders)! Llegó tercera en Massachusetts", agregó sobre Warren.

Elizabeth “Pocahontas” Warren, who was going nowhere except into Mini Mike’s head, just dropped out of the Democrat Primary...THREE DAYS TOO LATE. She cost Crazy Bernie, at least, Massachusetts, Minnesota and Texas. Probably cost him the nomination! Came in third in Mass.