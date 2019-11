Juan Román Riquelme se puso el traje de dirigente y, en vistas a las elecciones en Boca, anunció cuándo volverá a La Bombonera y cuál es su pensamiento sobre el fútbol femenino. El ídolo 'xeneize' se manfestó que es "maravilloso" ver a las chicas cómo juegan y disfrutan. A su vez, el candidato a vicepresidente 2º por la lista de Jorge Ameal se mostró a favor del crecimiento en este ámbito y les anunció a los hinchas cuándo volverá a La Bombonera para reencontrarse con ellos.

"Ojalá que podamos hacer las cosas bien y nuestro club pueda crecer en ese sentido para que ayude a nuestra selección también", analizó el exjugador, sobre el fútbol femenino. Y en diálogo con Filo.news, Román confesó que estará presente en el partido del día sábado 30 de noviembre, entre Boca y Argentinos Juniors: "El viernes va a costar dormir un poco porque me van a pasar muchas cosas por la cabeza pero es un momento lindo: volver a la cancha de Boca, con Agustín, saludar a toda la gente, por los pasillos. Para mí volver a casa es lindo y seguramente para la gente también".

Por otra parte, haciendo hincapié en el estadio del 'Xeneize', Riquelme explicó su deseo de aumentar la capacidad del estadio sin moverlo de donde está: "No tengo dudas que la cancha se puede agrandar muchísimo pero nunca va alcanzar. Somos muchos los hinchas de Boca, demasiados. Pero si en algún momento existe esa posibilidad, que si nosotros estamos en el club la vamos a intentar, de ahí no se puede mover. De ahí no nos podemos mover. Es así de fácil".

"Si me estás pidiendo como hincha que no me ponga la camiseta de mi club, vos no sos hincha de Boca. Vos estás ahí por otra cosa, por otro beneficio. ¿Cómo me vas a decir que no me ponga la camiseta de Boca para ir a la Bombonera?¿Es joda? Vos pedime cualquier cosa, pero no que no me ponga la camiseta de mi club. Eso jamás. Si vos sos bostero, no lo podés pedir nunca", enfatizó Román, contestándole a Daniel Angelici y al estatuto que impide que los socios se acerquen a votar con indumentaria que pueda ser favorable a algún candidato. En este caso, siguiendo la regla, no podrían asistir con dorsales cuyo nombre estampado sea el de Riquelme.