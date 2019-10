El presidente de Boca, Daniel Angelici, habló en la previa del Superclásico de Copa Libertadores frente a River por la vuelta de las semifinales y lanzó un mensaje electoral para sus opositores.

"Sería muy lindo que todos los candidatos estén juntos viendo el partido y alentando al equipo. Hoy lo importante es Boca", afirmó Angelici en declaraciones a Radio La Red.

El dirigente 'Xeneize' dejará la presidencia del club tras las elecciones de diciembre, en donde le macrismo boquense tiene altas chances de perder el mando del club con el vidalista Christian Gribaudo como candidato presidencial.

En cuanto al partido, el presidente pidió que "todos los hinchas estén unidos alentando al equipo, que es lo que hay que hacer en esta instancia" y resaltó que tienen que estar "todos del mismo lado".

En tanto que también se refirió a las críticas que recibe por las últimas derrotas ante el 'Millonario' en partidos clave, uno de los factores que debilitó su gestión. "No me gusta que me insulten porque dejo un club mucho mejor de lo que lo encontré, tanto económicamente como institucionalmente. Sé que nos falta la Libertadores que hemos prometido pero a veces no depende de la dirigencia". aseguró.