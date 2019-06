Elecciones 2019: un panelista del programa de Eduardo Feinmann, vice de Espert

José Luis Espert ya tiene compañero de fórmula: será el periodista de A24 Luis Rosales. El vice del binomio del espacio Despertar es actualmente panelista del programa de la tarde de Eduardo Feinmann.

La información se la confirmó a El Destape el propio candidato a presidente. Espert afirmó que además ya están los candidatos en otros rubros pero los irá dando a conocer el sábado cerca del cierre de listas a la medianoche.

Quién es Luis Rosales

Es político por vocación, consultor y periodista de profesión. Fue electo diputado de la Provincia de Mendoza en 1989. El más joven en ese rubro.

Dos años después, Rosales fue designado Secretario de Turismo de esa Provincia. En el año 2000 se desempeñó como Agregado Turístico argentino para los EE.UU. y Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York.

Es además Licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo, Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y Master of Arts por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston, EEUU, fue Profesor de Comunicación Política de la Universidad del Salvador de Buenos Aires, según confirma una biografía en el portal El Liberal.

Es el socio latinoamericano de Dick Morris, habiendo trabajado en conjunto en más de una docena de campañas presidenciales en la región. Con Morris escribió el libro ‘El Poder’. Fue también presidente de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, una entidad con más de cuarenta años dedicada al intercambio de líderes argentinos con el resto del mundo.

En medios, fue columnista de temas internacionales en C5N y en numerosos medios gráficos del país y del extranjero. Actualmente es columnista de ‘De 18 a 21’, el programa que conduce Eduardo Feinmann por América 24.