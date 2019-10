Elecciones 2019: tras la inédita fuga de capitales, el gobierno de Mauricio Macri reconoce que "no hay más fondos"

El gobierno nacional salió a reconocer públicamente que "no hay más fondos". Tras hacer crecer la deuda del país y luego de una inédita fuga de capitales, el Canciller Jorge Faurie admitió: "Ya ni el Banco Central ni la Anses tienen recursos".

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina lo confirmó en una entrevista al diario La Capital de Mar del Plata. "No es que nos vamos a quedar sin plata, no, ya no hay", afirmó el funcionario.

"Supongamos ahora el escenario opuesto: Alberto Fernández es electo presidente, ¿qué cambiará en la relación internacional de Argentina con el mundo?", le preguntaron a Faurie.

El canciller respondió tajante: "Si eso pasa van a tener que mirar con mucho cuidado el escenario. Argentina hoy no tiene fondos, depende del financiamiento internacional y es agudo lo que nos pasa. No es que nos vamos a quedar sin plata, no, ya no hay. Ahora ni el Banco Central ni Anses tienen recursos para sacarles".

Como solución propuso: "Van a tener que depender de que alguien preste la plata o emitir moneda. Emitir moneda llevó al inicio de un proceso inflacionario que no hemos logrado parar. Y para pedir plata afuera hay que estar en buen diálogo con el mundo".