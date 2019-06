Elecciones 2019: Pichetto, durísimo contra Alberto Fernández: "A mi no me tembló el pulso ni me tuvieron que internar"

En una polémica frase, el precandidato Miguel Ángel Pichetto se comparó con Alberto Fernández al afirmar: “A mi no me tembló el pulso ni me tuvieron que internar”. El senador se reunió con gran parte de la dirigencia de Cambiemos y disparó contra la oposición.

Según reportó el periodista Santiago Dapelo en La Nación, en medio de un almuerzo en Costanera Norte, el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, recibió a la comitiva oficial con la marcha peronista con un parlante. Sin embargo, la irrupción de Pichetto fue muy ofensiva contra Fernández.

"A mí no me tembló el pulso ni me tuvieron que internar", dijo Pichetto en su ingreso al lugar. La frase apuntó directo contra Alberto, que días después de que Cristina Kirchner lo presentó como candidato a presidente fue internado por un problema de salud.

Según el medio, este fue el momento más importante de la cumbre en la que los dirigentes peronistas del macrismo le dieron la bienvenida a Pichetto.