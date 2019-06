En San Juan no se vivió un gran clima electoral. Hay poca cartelería de los candidatos y los habitantes acuden a la votación en silencio y de forma ordenada. Cuando El Destape les pregunta acerca de la situación económica del país, muchos lamentan haber votado a Cambiemos, otros suplican que las elecciones se hagan lo antes posible y otros hacen una aclaración sobre Mauricio Macri: “yo no lo voté”. Sin embargo hay algunos que adelantan que elegirán a Cambiemos, aunque reconocen que han sido perjudicados por sus políticas de Estado.

“Yo a Macri nunca lo voté. En las elecciones todavía no se a quién voy a elegir, pero lo único que sé es que a Cambiemos no”, afirma Mario, un empleado administrativo de Pocitos, que dialoga con El Destape en momentos previos a lo votación del gobernador Sergio Uñac.

En San Juan, en el ballotage de 2015, Daniel Scioli obtuvo un 256.875 votos, que representan un 59 por ciento de los electores, mientras que Macri consiguió 172.948, el 40,74 de los sufragios. Una encuesta privada de un departamento de San Juan muestra que Macri tiene menos del 15 por ciento de imagen positiva.

LEA MÁS San Juan: con el peronismo unido, ganó Uñac por amplio margen y logra la reelección

“De Cristina Kirchner se ha dicho que robó mucho, pero yo creo que estábamos mejor. Todavía no sé a quién voy a votar, me gustaría hacerlo por alguien joven que ponga a la Argentina en su lugar, pero si el panorama no cambia voy a elegir a Cristina, con ella al menos podía usar mi autito y hacer un viaje”, cuenta a El Destape Oscar, que tiene un taller de calzado y que confesó que votó a Macri porque “le tenía fe”.

Para ir a visitar el dique El Ullum tomamos un taxi que maneja Franco, un joven de 35 años que maneja más de ocho horas por día y que cuenta no tiene posibilidad de ahorrar un peso. “Yo lo voté, porque era empresario, joven y tenía plata: creí que no iba a robar y nos iba a mejorar un poco”, sostiene y adelanta que no lo volverá a hacer: “No sé quién se presentará, pero a este muchacho no lo voto de nuevo: no le salió una bien”.

Agradezco de corazón a todos los sanjuaninos por confiarme una vez más la posibilidad de conducir el destino de nuestra provincia. Redoblamos esfuerzos y seguiremos trabajando juntos desde el consenso y la unidad por #SanJuan y la Argentina. #VamosSanJuan pic.twitter.com/78lfkFucul — Sergio Uñac (@sergiounac) 3 de junio de 2019

En el colegio de la localidad de Pocitos hay una jubilada con su nieta que miran la comitiva del gobernador y espantan un perro callejero que se acerca a buscar comida. “Yo voy a votar a Macri, aunque reconozco que no fue un buen gobierno”, sostiene y agrega: “me espanta pensar quiénes están del otro lado y cuánta corrupción hubo”.

Una periodista local dice que se siente estafada por el Gobierno. Mariela cuenta que votó a Macri porque quería mejorar su vida, pero lo único que encontró fue problemas: “Me aumentó el alquiler, los impuestos y el transporte, pero la paritaria no subió al mismo ritmo y hoy me cuesta vivir”.

En las calles de San Juan, el sol adormece las calles y todo se vuelve en un letargo a la hora de la siesta. La mayoría de los sanjuaninos se enciende al hablar de política y luego, tras pasar el momento, vuelve a su calma habitual. “¿Qué le vamos a hacer? Ya estamos en el baile”, afirma un jubilado que trabajó como peón agrario y completa: “Hay un dicho que dice que el que se quemó con leche ve una vaca y llora: yo no necesito ver a Macri, yo no me quemo más”.