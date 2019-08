Una canción que pide por el candidato del Frente de Todos Axel Kicillof a gobernador comenzó a revolucionar las redes sociales.

La canción original es All You Need Is Love, en español Todo lo que necesitas es amor, y fue reversionada para hacer campaña por Kicillof.

"Axel Kicillof, tu gobernador", sostiene el tema que comenzó a circular en las redes sociales y que se suma a la seguidillas de canciones que se hicieron para el candidato del Frente de Todos.