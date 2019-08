Elecciones 2019: la insólita justificación de Yamil Santoro para comprar votos

El referente macrista, Yamil Santoro, defendió la propuesta de un productor agropecuario de Tucumán de pagarle un extra a sus trabajadores si Mauricio Macri llega al balotaje contra Alberto Fernández. En su cuenta de Twitter comparó esta especie de "incentivo" para las elecciones con la propuesta del Frente de Todos para reactivar el consumo y aseguró que no se trata de una maniobra para comprar votos.

"Es una buena idea. El kirchnerismo promete falsamente poner plata en el bolsillo de la gente que no es suya, que no tiene y que no tiene de dónde sacarla sin causar mayores problemas como en Chubut. Esto es algo concreto que cualquier empresario puede hacer para colaborar”, dijo Santoro en su cuenta de Twitter.

Lo hizo para justificar los dichos del productor Gonzálo Blasco: "En Tucumán nos juntamos unos cuantos productores y acordamos pagar un bono de $5 mil siMauricio Macri pasa a segunda vuelta. Este bono se pagaría con el sueldo de octubre al personal, es decir, entre el 1 y el 10 de noviembre".

Santoro aseguró que no se trata de una compra de votos "porque no hay una contraprestación. No te dice "votá a tal y a cambio te doy esto". Dice "si pasa esto te doy tal cosa" lo vote o no y sin control de cumplimiento".