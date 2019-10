Elecciones 2019: Galucció se reunió con Cristina y le aseguró que Macri destruyó Vaca Muerta

Miguel Galuccio le aseguró a Cristina que el mega yacimiento que pertenece en un 40 por ciento a YPF podrá generar 15 mil millones de dólares de exportaciones en 2023 e impulsar la creación de 500 mil puestos de trabajo. Pero le advirtió que “es imprescindible derogar urgente el DNU de Macri para atraer inversiones”.

Desde el entorno de Miguel Galuccio aclararon que la relación con Cristina es “profesional y no política” y que el hoy presidente de la petrolera Vista oil Gas que opera en Vaca Muerta “no desea formar parte del próximo gobierno”.

Hace dos semanas Cristina le pidió al ex YPF que vaya a Cuba para hablar de uno de los temas que considera centrales en la próxima administración y Galuccio acudió a la cita. El ex funcionario piensa que Vaca Muerta puede ser la principal herramienta de desarrollo argentina y también la más importante generadora de dólares en el futuro por inversión y por exportaciones.

A diferencia de otros asesores de Alberto, que piensan que hay que abrir el juego a China, que estaría dispuesta a invertir la friolera de 70 mil millones de dólares, Galuccio apuesta a los actuales jugadores: Chevron, Exxon, Shell y Vista, entre otros.

“El macrismo destruyó Vaca Muerta”, le dijo el ingeniero a Cristina. “Asustado por la situación, Macri emitió un DNU que congeló y pesificó el barril criollo a un precio que alejó la inversión”.

Aconsejó salir urgente de esa situación derogando el DNU y asegurarle a las empresas un piso de precio garantizado. Luego traer más jugadores para no quedar atado a pocas empresas y cortar con el ciclo recurrente de falta de dólares del país. Galuccio, que tiene intereses en Vaca Muerta, le aseguró a Cristina que la clave de la inversión “es dar certidumbre de precios”.

Según el ex YPF luego del DNU de Macri se levantaron más de diez equipos que estaban trabajando y se frenó la inversión 2020. Por eso insiste en derogarlo urgente.