Elecciones 2019: Elisa Carrió volvió a hacer un stand up y lanzó su polémico "feminismo alternativo"

Después de publicar un video junto a un pato amarillo de hule, camino a Salta, la diputada Elisa Carrió estuvo en salta en modo stand up. Con un cartel, detrás de ella, que rezó "gracias Lilita por mantener la República en los momentos más difíciles", la fundadora de Cambiemos habló de su familia, de cómo hay que ser "reina". Además, remarcó que trabajó toda la vida y que pasó muchas horas en los bares.

La líder de la Coalición Cívica recordó a una de sus abuelas. Según su relato, decía: "'Yo aprendí en la vida que uno tiene que ser reina'. ¿Cómo es eso? Yo nunca vi a una madre o a una abuela lavar un plato, eh. Porque ahora dicen que yo no trabajo. Yo no las vi. Se enseña con el ejemplo, no me vengan a jorobar con que yo haga lo que ellos no hicieron".

Siguiendo la historia, la diputada contó que sus abuelas "vivían de fiesta. Las dos: la gitana... la analfabeta ésta de un lado y la criolla del otro, vivían la vida" y advirtió que "la más bicha de todos, la analfabeta. Compraba tierras, porque era bicha", tal como reflejó la cobertura de FM Noticias y el colectivo de periodistas BUFFO.

Entonces, ella le decía que había que ser reina, "porque tiene que ser inútil". En medio de una fuerte carcajada, lanzó: "O sea que yo vengo a proponer un feminismo alternativo. Enseñado por mi abuela que decía 'si vos sos reina, sos inútil. Si vos sos inútil, tus hijos son útiles, tus maridos son útiles y nadie te deja hacer nada por miedo a que rompas algo'. Esa soy yo y lo aprendí de mi abuela".

Pese a ello, aseguró que trabajó "toda la vida, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche" pero que también estuvo "en los bares desde las 11 de la noche hasta la una de la mañana".