Elecciones 2019: el 'Mago sin Dientes' dijo que le gustaría que Marcelo Tinelli fuera Presidente

Tras la aplastante derrota de Juntos por el Cambio en la PASO y la dura crítica de diferentes periodistas y referentes de los medios de comunicación, el 'Mago sin Dientes' aseguró que le gustaría que Marcelo Tinelli - que fue muy duro contra el Gobierno anoche - se postule como candidato a Presidente y aseguró que "lo votaría".

"No te dejes vender el buzón de que votamos bien o mal. ¿Quién tiene el derecho a juzgar el voto de otro argentino? Por Dios. ¡Qué locura eso!", dijo anoche el conductor de ShowMatch. El Mago sin Dientes respondió que "lo que transmitió Marcelo es verdad. Los responsables son los que gobiernan, no la gente que vota".

Al respecto, el humorista macrista habló sobre el futuro político de Tinelli: "Marcelo no fue candidato, no estuvo en ningún partido. Tengo entendido que él tenía intenciones pero... Me encantaría... Quisiera un Marcelo Tinelli como presidente. Lo votaría porque sé que es una persona trabajadora, sabe, conoce mucho a la gente".

En declaraciones a Diario Show, agregó que el conductor "es solidario y trabaja incansablemente. Trabaja las 24 horas para el bien de todos" por lo que "sería un muy buen presidente".

Respecto al Gobierno, remarcó que tiene su "ideología política por este gobierno actual". El Mago sin Dientes sostuvo: "Lo que más quiero es lo mejor para mi país, que haya unión entre todos los argentinos para sacar el país adelante" pero aseguró no estar "decepcionado por la gestión actual" aunque reconoció "que tuvo errores que podrían haberse evitado y algunas otras cosas que se deberían haber hecho".

Finalmente, sobre la foto que se viralizó, en la que se lo vio completamente solo en el búnker, tras la derrota el domingo a la noche, explicó: "Desde hace más de siete años que voy al centro de Costa Salguero. Siempre fui uno de los primeros en llegar y uno de los últimos en irme y no quería que ésta fuera una excepción. Me quise quedar hasta el último momento porque es cuanto más tenemos que estar".