Elecciones 2019: Eduardo Feinmann le soltó la mano a Macri tras perder en las PASO contra Alberto Fernández

El periodista ultra oficialista Eduardo Feinmann le soltó la mano a Mauricio Macri luego de la durísima derrota del oficialismo en las elecciones PASO, que dejaron al presidente 15 puntos debajo de la fórmula encabezada por Alberto Fernández de cara a las generales del 27 de octubre: "Lo amarillo se volvió celeste", dijo.

Feinmann hizo su descargo en una dura editorial radial, pero también en su cuenta personal de Twitter, para marcar el inicio de una distancia con Cambiemos: "Estoy feliz porque me parece importante escuchar a la gente en una elección, ya que se expresa a través del voto".

El conductor analizó que después de las PASO la Argentina será "otro país y parece que el cambio era Alberto y no Macri". Al respecto, hizo un mea culpa: "Pocos se dieron cuenta de esto incluido yo". Por eso mismo, planteó que "el Gobierno debe tener el 'traste' lleno de preguntas a esta altura. Lo amarillo se volvió celeste. Todo el país se volvió celeste, menos Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, por ahora".

Para Feinmann, "Macri dejó de ser competitivo" y se mostró sorprendido por las vueltas de la Argentina: "Votaron mayoritariamente a Macri en 2015 para terminar con Cristina. Y ahora votaron mayoritariamente a Cristina para que se vaya Macri".

Con una diferencia de 15 puntos, "el pueblo le pegó terrible piña al Presidente de la República", analizó. "Un profundo voto bronca", agregó. En su cuenta de Twitter, el periodista enfatizó que "la soberbia y la necedad de unos miembros del gobierno fue tremenda. No permitir adelantar las elecciones a la Gobernadora. Esos caprichos llevaron a esta derrota catastrófica. La heladera le ganó al cemento. El bolsillo le ganó a la obra pública. Las tarifas y la inflación liquidaron a Macri".

El no se inunda más a los gritos, no sirvió.

El no volvamos al pasado,no alcanzo. La gente le dijo: este presente no lo queremos más. Patéame pero vótame,no funciono.

Te putean y no te votan !

La soberbia y la necedad de algunos miembros del gobierno,fue tremenda.