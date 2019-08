Elecciones 2019: Con Maca Sánchez y 'Patón' Guzmán a la cabeza, más de 100 futbolistas firmaron una solicitada a favor de Alberto Fernández y Cristina Kirchner

A cuatro días de que se celebren las PASO presidenciales, 130 futbolistas profesionales expresaron su apoyo a la fórmula del Frente de Todos, compuesta por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por medio de una solicitada.

Difundida por redes sociales apenas minutos después del acto de cierre de campaña de Todos en Rosario, el documento sienta un precedente particular en el mundo del fútbol, ya que no son frecuentes las expresiones políticas masivas.

"Somos un conjunto de jugadores y jugadoras de fútbol, ex futbolistas y entrenadores de diferentes categorías -y realidades- ocupadxs y preocupadxs por la situación actual del país", comienza la solicitada.

En el documento, los y las futbolistas sostienen que en los últimos cuatro años "se lleva adelante una política que perjudica a las grandes mayorías" y plantean su preocupación ante una posible reelección de Mauricio Macri. "Asistimos a un proceso que sistemáticamente viene perjudicando a los sectores postergados, un retroceso sostenido de los derechos de las mayorías y en los salarios de los trabajadores", cuestionan.

Además, denuncian una crisis económica "autoinfligida", la pérdida de puestos laborales y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional.

"Como deportistas ocupamos un lugar importante en nuestra sociedad, pero sabemos que tomar posición política suele ser rechazado y condenado. Somos parte de la sociedad, y queremos abandonar el lugar de excepción que se nos suele dar a la hora de sentar opinión sobre nuestras posturas políticas", reafirman.

La iniciativa fue impulsada por el mediocampista de excursionistas, Sebastián Vidal, que en declaraciones a El Destape explicó: "Tuve la idea de hacer un escrito con jugadores que sabía que podían adherirse. Hablé primero con Leo Di Lorenzo y se copó. Surgió entre el lunes a la noche y el martes a la mañana, empezamos a hablar y comenzaron a sumarse jugadoras y jugadores de todos lados"

"Se volvió masivo. Nos parecía que era un momento crucial y que era importante expresarnos de manera colectiva, sabiendo que muchas veces los jugadores tienen miedo de hacerlo porque quedan muy expuestos y hacerlo entre todos y todas iba a ser más fácil", subrayó el ex Boca y Temperley.

Entre los firmantes se encuentran: el campeón el mundial 1986 Héctor 'Negro' Enrique; el ex arquero de la Selección masculina, Nahuel 'Patón' Guzmán; la futbolista de San Lorenzo, Macarena Sánchez; los jugadores de Primera División Juan Cruz Komar y Bruno Urribarri; los entrenadores Pedro Trogilio y Guillermo Szeszurak; el preparado físico Fernando Signorini; los futbolistas del ascenso Sebastián Vidal, Ignacio Bogino, Leonardo Di Lorenzo, Gastón Bojanich, Rodrigo Alonso, Alejandro Noriega y Martín Galmarini; Los ex ex futbolista Raúl 'Pacha' Cardozo, Sebastián Bértoli, José Luis 'Puma' Rodríguez y Hugo Lamadrid, entre otros.