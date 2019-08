Elecciones 2019: Axel Kicillof ganó en la Provincia de Buenos Aires y destrozó a Vidal

El precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, se impuso en las PASO 2019 con el 49,36% de los votos frente al 32,8% de María Eugenia Vidal. Con el 63% de los votos escrutados, Kicillof se lleva casi el 50% en esta primera elección y se muestra entusiasmado de cara a octubre.

Antes de los resultados oficiales desde el Frente de Todos creían que ganarían la Provincia de Buenos Aires con 3 o 4 puntos de diferencia pero no sospecharon el resultado final. Mauricio Macri reconoció la derrota con María Eugenia Vidal al lado pero la actual mandataria de la Provincia de Buenos Aires no dijo nada de su derrota. En tercer lugar, lejos de Kicillof y de Vidal, quedó Eduardo "Bali" Bucca, el candidato de Consenso Federal, que cosechó el 5,75% de los votos.

Tras los primeros resultados oficiales, Kicillof habló desde el búnker, en donde aseguró: "Estoy lleno de emoción porque saben que ha sido una campaña muy desigual. Lo importante y lo que me llena de orgullo que en esta campaña no se gastaron millones para publicidad, no se mintió, no se acusó. Fue una campaña que además contó con muchísima ayuda y todos aprendimos muchísimos".