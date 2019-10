Elecciones 2019: Axel Kicillof criticó a María Eugenia Vidal por el peligro de default en la provincia de Buenos Aires

El candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió con dureza a la delicada situación financiera que atraviesa el distrito comandado por María Eugenia Vidal. El exministro de Economía se hizo eco de un informe que alertó por los vencimientos de deuda que enfrentarán los bonaerenses en el mediano plazo.

La calificadora de riesgo Moody's advirtió ayer sobre la posibilidad de default de Buenos Aires. La preocupación máxima se centra en 2020, cuando el principal distrito del país afronte vencimientos por más de U$S 1.300 millones.

El Gobierno provincial pagó el equivalente en pesos a U$S 65 millones por el cupón del bono que vence en 2025. Sin embargo, los compromisos ascienden a U$S 1384 millones para el año que viene (entre capital e intereses), lo que representa el 63% de la deuda de todas las provincias para 2020.

A raíz del informe, Kicillof se expresó a través de su cuenta de Twitter: "Gobernadora, ¿por qué en lugar de dedicar tiempo a la campaña sucia no explica qué está haciendo para resolver los problemas que su gobierno creó? ".

"Para que quede claro: la gestión de la gobernadora Vidal sobreendeudó a la provincia (U$S 3.828 millones de deuda en moneda extranjera), lo hizo en dólares (pasó del 57% al 82%), y los vencimientos son en el próximo mandato (U$S 9.000 millones en los próximos 4 años)", se quejó Kicillof. A su vez, remarcó que "las cuentas provinciales no cierran: según pudimos estimar faltan entre $ 50.000 y $ 80.000 millones para terminar el año. Y no se arregla descapitalizando al Banco Provincia".

En la misma línea, el economista Cristina Girard- quien forma parte del equipo de Kicillof- dialogó con Navarro 2019 en El Destape Radio y añadió: ""Buenos Aires está sobreendeudada. Tiene vencimientos programados por U$S 9.000 millones para los próximos cuatro años".

Del mismo modo, dio detalles sobre los compromisos a asumir por la provincia: "en enero, tiene vencimientos en dólares por U$S 500 millones. Buenos Aires destina el 22% de su gasto total al pago de servicios de la deuda. Es el más alto del país y el doble del Gobierno nacional". En tanto, aseguró que la provincia "tiene que acceder al mercado de cambios para pagar la deuda, lo que la pone en una altísima dependencia de lo que pase a nivel nacional".