El últimátum de Axel Kicillof, sobre la deuda: "El 5 de febrero es la última oportunidad para un acuerdo"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof ratificó hoy que la Provincia "no tiene los recursos" para abonar el vencimiento de un bono, y anticipó que el 5 de febrero "sería la última oportunidad" de lograr la aceptación del 75% de los bonistas para postergar el pago.

“Los bonistas pidieron un plazo mayor en las charlas. Algunos pidieron plazo mayor, quieren seguir las conversaciones. Es un bono que tiene propiedad muy dispersa y las clausuras de estos bonos lo que dice es que para que se haga una aceptación tiene que tener un acuerdo del 75% y es muy exigente”, aseguró el mandatario provincial, y agregó que "el 5 de febrero es la última oportunidad, porque llega el vencimiento”.

El gobernador dijo que "aparentemente, el fondo que más tenencia tiene es un 16%, entonces está muy atomizado, y las cláusulas de estos bonos dicen que para que la aceptación sea general necesitás una aprobación del 75%. Es muy exigente".

"Por eso, lo único que pedimos es esperen hasta mayo, cuando el Gobierno nacional esté más establecido en el diálogo por la deuda nacional. No es una propuesta audaz, solamente es esperen un poco más para poder hacer pie", enfatizó, en diálogo con Luis Novaresio. No obstante, resaltó que "algunos" bonistas ya aceptaron la oferta del Poder Ejecutivo, de postergar el pago del capital del bono BP 21 hasta mayo.

“Hoy no tenemos los recursos, por eso se lo decimos a los acreedores. Ellos lo saben, es algo evidente. Si no fuera solo este vencimiento, por los que siguen que son como USD 3.000 millones. Este año vencen USD 2.900 millones. Les hicimos una propuesta nada sofisticada. No es que propusimos una quita", comentó.

Además, Kicillof reiteró que la provincia seguirá el mismo principio que la Nación a la hora de afrontar pagos, que es pagar intereses pero no capital: “No solo no tenemos los fondos para pagar vencimientos de capital sino que hay una política, bastante razonable, de no pagar vencimientos de capital mientras se está renegociando”.

Por último, responsabilizó a las gestiones de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por la situación financiera de la Provincia de Buenos Aires: “Argentina con (Mauricio) Macri llegó a lo que ellos llamaron reperfilamiento. Los acreedores internacionales que tomaron la deuda conocen la situación. Llamamos a todos a buscar una solución ordenada, constructiva”.