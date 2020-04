El tierno mensaje de Jorge Rial a Romina Pereiro por su primer aniversario de casados

En el primer aniversario de su casamiento, Jorge Rial le dedicó unas sentidas palabras a su esposa Romina Pereiro y sorprendió a todos.

A un año de la boda, el periodista compartió un video en sus redes con imágenes de aquella tarde en la que se los ve felices y emocionados.

Del evento en el que participaron menos de 100 personas, fueron parte sus amigos más íntimos, sus hijas y familiares.

"No soy un príncipe azul. Ni por asomo. Aunque ese día lo parecía. Pero la carroza a veces se vuelve a convertir en calabaza y el príncipe en sapo. Es la vida que te promete magia y te devuelve realidad. Te tocó el más difícil. El más terco. El que ya no se cocina en un solo hervor. Y seguro, más de una vez, te habrás preguntado...por qué?La verdad? no tengo respuestas. Tengo una biblioteca llena de defectos y apenas un estante de virtudes. Pero estoy acá. Agradeciéndote que me hayas elegido. Que me ames pese a todo. Que me soportes. Que trates de entender. Que me tengas paciencia. Yo apenas puedo hacer lo que hago. Poco. Llego con lo justo. Casi sin aire", comenzó.

Y agregó: "Lo único que deseo en este día tan especial es recordar cómo entrabas a esa fiesta. Levitabas. Tus pies no tocaban la tierra. Eras el resumen perfecto de la belleza. Te miraba embelesado como un espectador y no como el protagonista de esa historia. Sin poder creer que todo eso me me estaba pasando a mi. A mi! Pero me pasó, porque los milagros existen. Y vos lo sos. Todo lo que pueda darte, al lado de lo que me das, es poco. No me alcanza ni me va a alcanzar nunca. Solo puedo darte mi amor. Se que veces tiene sabor a poco. Quiero volver a ese día. Un año atrás. Volver a sentir el corazón bombeando a mil. A recuperar esa sonrisa eterna. A fundirnos en ese abrazo del alma. A bailar. A reírnos. A que nada nos importe. A recuperar ese mundo sencillo".

"No soy tu príncipe azul. Lo sé. Soy apenas el que te ama y te pide perdón por convertir muchas veces ese carruaje en calabaza. Soy esto. Parado a tu lado diciéndote que te ama. Y que te agradece que me enseñes a formar una familia, incluso con piezas que a veces faltan o no encajan. A vos nunca, las campanadas de las doce de la noche, te convertirán en algo distinto. No hay que salir a buscar en quien encaja el zapatito, porque todos coinciden con tu pie. Te amo. No es mucho. Lo sé. Pero te lo ofrezco en este día tan especial. Y en los que vienen. Ojalá hoy sea el primer día del resto de nuestra vida juntos", concluyó.

Rápidamente Romina le respondió: "Sabes que me cuesta expresarme en público, así que te digo todo por privado. Feliz aniversario. Te amo (aunque no te cuides como tendrías que hacerlo y este enojada por eso)".