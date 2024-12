Oficial: Diego Milito anunció quién será su director deportivo en Racing si gana las elecciones.

Diego Milito anunció quién será su director deportivo en Racing si gana las elecciones del próximo domingo 15 de diciembre del 2024, cuando enfrente al oficialismo de Christian Devia y Víctor Blanco. El ídolo del club de Avellaneda confirmó a través de las redes sociales oficiales que el elegido es otro hombre muy querido por los hinchas, que es nada menos que Sebastián Saja.

mediante un breve mensaje en sus perfiles de Instagram y X (ex Twitter), el exdelantero de 45 años publicó en la primera instancia una imagen con el exarquero, quien además es su amigo. aunque no escribió un mensaje al respecto. Sin embargo, dos días más tarde, posteó otra foto con el hombre con el que fueron campeones juntos en 2014 y agregó: "Hinchas de Racing, me da muchísima felicidad contarles que Saja será nuestro director deportivo". En la misma línea, comunicó el lunes 2 de diciembre que "él, junto a un gran equipo de trabajo, serán los responsables de llevar adelante el proyecto deportivo". Por último, sentenció antes del choque con Estudiantes de La Plata como local: "Mañana, en conferencia de prensa, les daremos más detalles del Racing que soñamos. Y el miércoles nos vemos en el Cilindro!".

Después de la salida de Rubén "Mago" Capria a finales del 2022, la "Academia" no tuvo un manager deportivo y el mercado de pases fue gestionado solamente entre la Comisión Directiva y el entrenador Gustavo Costas. Si bien esta situación continuará igual en el caso de que gane el oficialismo los comicios, Milito se diferenció de Blanco y planteó que es necesario un manager para jerarquizar la estructura albiceleste.

¿Qué hace Saja en la actualidad?

El exguardavalla de la "Academia" se desempeña hoy como entrenador de arqueros del Inter Miami de Lionel Messi en Estados Unidos, aunque en el caso de que Milito gane las elecciones concluirá su contrato allí para unirse a las filas de la institución de Avellaneda.

Los números de Saja en Racing

203 partidos oficiales entre el 2011 y el 2016, inclusive.

201 goles recibidos.

82 vallas invictas.

7 goles anotados.

1 título conseguido.

¿Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones en Racing?

Christian Devia, con el actual presidente Víctor Blanco como vicepresidente primero. Diego Milito (oposición). Miguel Jiménez (oposición).

Cuándo son las elecciones en Racing en 2024

Los comicios que se llevarán a cabo en las instalaciones del club de Avellaneda serán el domingo 15 de diciembre. Quien se imponga en las urnas tendrá cuatro años de mandato en la institución de Avellaneda, es decir hasta finales del 2028.