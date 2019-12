El plan y el equipo de Roberto Salvarezza para levantar la ciencia argentina

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene la difícil tarea de reactivar un sector vapuleado por la gestión de Mauricio Macri, con investigadores que debieron irse del país, falta de presupuesto y la misión de evitar que los laboratorios y espacios de trabajo se vacíen de profesionales, ante la falta de incentivos y de espacios donde desempeñarse.

El ministro Roberto Salvarezza aseguró, este fin de semana en una entrevista con Tiempo Argentino, que el Gobierno anterior hizo caer la inversión en el sector, entre 800 y 900 millones de dólares menos, en un área que necesita de las divisas ya que su equipamiento e insumos son importados.

Además de los objetivos macro, el Ministerio ya estableció medidas urgentes tendientes a paliar la situación de emergencia del sector: "Debemos incrementar el número ingresos de investigadores/as en nuestros organismos de ciencia, en particular en el CONICET, aumentar los montos de las becas, hoy debajo de la línea de pobreza, mejorar las condiciones laborales del personal, recomponer los montos de subsidios para investigación y aumentar los recursos para el funcionamiento de centros e institutos", sostuvo en un texto al que tuvo acceso El Destape.

Salvarezza aseguró que el piso del que se parte es "muy bajo" a nivel país, en referencia al hambre, la pobreza, desempleo y problemas sociales, y detalló que una de sus preocupaciones es que los científicos no se vayan del país, lo que implicará cambiar las variables actuales, ya que las becas están "por debajo del nivel de pobreza, subsidios que no alcanzan para nada, investigadores que van a buscar plata a los concursos de la televisión e institutos que tienen problemas para abrir sus puertas".

En esta línea, será necesario restablecer el financiamiento suspendido actualmente, a cargo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, así como el de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para dar continuidad a proyectos de este área.

Con ese punto de partida, el flamante Ministro aseguró que el objetivo de su gestión será "promover las capacidades de creación y transferencia del conocimiento" que tiene la Argentina para contribuir al desarrollo de una sociedad más justa. Para ello, se apuntará a lograr una articulación con los actores del sistema y "promover la federalización de los recursos, potenciar la transferencia científica, tecnológica y la innovación productiva, social y ambiental".

En el documento, el funcionario explicó que ésto será factible mediante la puesta en marcha de un Gabinete Científico Tecnológico destinado a identificar las necesidades de investigación y desarrollo, las cuales girarán en torno a las prioridades fijadas por el Estado Nacional.

El conocimiento está íntimamente vinculado con la necesidad de mejorar la situación macro del país. De este modo, Salvarezza adelantó que su gestión buscará promover nuevos canales de transferencia en todos los niveles para determinar las demandas de la sociedad y "trabajar para fortalecer las capacidades productivas de las empresas y cooperativas a través de la tecnología y la innovación".

Para ello, será necesario fomentar el continuo fortalecimiento de las capacidades para tener una ciencia de calidad y con el prestigio que siempre supo tener la Argentina, en un trabajo mancomunado con las Universidades, formadoras de científicos y técnicos.

¿Quiénes estarán en el Ministerio?

Los funcionarios que acompañarán a Roberto Salvarezza aún no fueron designados formalmente, pero el organigrama ya comenzó a circular desde ese área. Si bien aún no hay fecha para la oficialización de los mismos, se estima que no habrá modificaciones en este modelo que incluye a personalidades con amplia trayectoria, de las que se destacarán algunos puntos.

Según pudo saber El Destape, la subsecretaría de Gestión Administrativa estará ocupada por María Laura González. En tanto, la Unidad de Gabinete de Asesores será ocupada por Carolina Vera, doctora en Ciencias de la Atmósfera, distinguida mundialmente por su trabajo en esta materia.

En la subsecretaría de Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación estará Elisa Margarita Colombo, también investigadora del CONICET, doctora de la UTN con orientación en Luz y Visión y un doctorado en Producción Científico Tecnológica.

Diego Hurtado será el secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia y Tecnología e Innovación, profesor de Historia de la ciencia y tecnología en la Universidad Nacional de San Martín.

Eduardo Mallo será el subsecretario de Estudios y Prospectiva. En su amplio currículum se destaca que es Magister, profesor y tiene una diplomatura. En la subsecretaría de Políticas en Ciencia, Tecnología e Investigación estará Cecilia Sleiman, docente, investigadora y coordinadora de producciones del Observatorio de UNIPE.

El físico, que trabaja en el campo de la computación cuántica, investigador de la UBA y el CONICET, Juan Pablo Paz, estará a cargo de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica. En la subsecretaría de Coordinación Institucional estará Pablo Nuñez, que trabaja en diversos organismos de investigación, Doctor y Licenciado en el área de Ciencias Biológicas por la UBA.

Huberto Cisale, dedicado a la física biológica veterinaria, ocupará la subsecretaría de Evaluación Institucional. Finalmente, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación estará comandada por Fernando Peirano, economista especializado en innovación y desarrollo.

El equipo aún no fue designado, pero son los nombres que maneja Salvarezza para que lo acompañen durante su gestión, con el objetivo de reactivar la ciencia e investigación argentinas.