El mensaje de Dady Brieva a los anti K que lo critican: "Me chupan la poronga"

Dady Brieva tuvo un picante mano a mano con el periodista Luis Novaresio y expresó su desahogo en cuanto a las críticas que sufre por su militancia política.

“Me chupan la poronga", susurró a Novaresio, al ser consultado por el periodista rosarino sobre "qué le diría al que lo critica por K".

El conductor de "Es con Dady", ciclo que se emite por El Destape, aseguró: "A los peronistas no nos hicieron la vida fácil los últimos cuatro años, a mi gratis no me salió" y añadió con una sonrisa irónica dedica a sus contrincantes y mirando directo a cámara: "Volvimos, ahora estamos nosotros".

En un extenso mano a mano, Brieva lanzó: "Los peronistas son todos buenos si están bien dirigidos; hoy el capitán es Alberto (Fernández) y Cristina (Kirchner) es una gran vicepresidenta. Si Perón hubiese tenido una hija, sería Cristina".

Y añadió una frase que delineó aún más su fanatismo por la fórmula presidencial actual: "Es obligación nuestra hacer un gobierno contundente para quedarnos 12 años. Yo amo a Cristina. Tuve la suerte de enamorarme dos veces: de Perón y de Néstor y Cristina. Ella es el ‘Che’ Guevara y Camilo Cienfuegos”.