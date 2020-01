El macrismo de Daniel Angelici y Christian Gribaudo lo confirmó como nuevo refuerzo de Boca días antes de las elecciones que terminaron perdiendo. Fue un claro 'manotazo de ahogado' que los socios de Mauricio Macri realizaron para intentar ganar en los comicios. Sin embargo, perdieron. ¿Y en qué quedó la contratación de esta estrella? En la nada: Nicolás Gaitán, quien triunfó en Europa, ahora está sin club y se entrena en una plaza.

Luego de rescindir su contrato con Chicago Fire de la MLS estadounidense, y de ser seguido de cerca por grandes potencias europeas, el futbolista de 31 años compartió una imagen en Instagram donde se lo ve poniéndose a tono físicamente en forma solitaria.

"Quizás digo me quiero retirar en Boca y en Boca no me quieren. Quiero volver a jugar, es una sensación que tengo, me vuelve loco Boca. Yo me siento bien todavía para competir”, manifestó meses atrás en diálogo con Basta de Todo. Y su sueño podría haberse hecho realidad si no fuese por las maniobras bruscas del macrismo que utilizó su nombre para un fin que ni siquiera alcanzaron.

“Nico Gaitán va a ser jugador de Boca la próxima temporada. Tiene nuestro ADN, me pone muy feliz que podamos llegar a un acuerdo”, había manifestado Gribaudo a modo de primicia. De todos modos, la novedad es otra: la figura mundial se entrena solo, sin club y con el futuro incierto.