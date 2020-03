El macrismo homenajeó a Federico Pinedo y volvió a cantar "vamos a volver"

El ex senador Federico Pinedo fue homenajeado por dirigentes de Cambiemos con una cena en la que terminaron al grito de "vamos a volver". La reunión comenzó con una carta del ex presidente Mauricio Macri, quien consideró a Pinedo como “un verdadero servidor de la Patria".

El inesperado momento se vivió en el Centro Austriano, donde 200 integrantes del macrismo compartieron la comida con el dirigente con motivo de sus 16 años como legislador, según contó la periodista ultramacrista Silvia Mercado. “Federico muestra que no es utópico que el político sea abierto, dialoguista, honesto, trabajador y que tenga el bien común como meta principal”, señaló.

Entre otros exponentes de Cambiemos también tomó la palabra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien contó que conoce al ex senador desde la Escuela Primaria. La ex ministra de Seguridad apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y sostuvo que lo que más le duele "es no haber generado los cambios necesarios para que no vuelva un modelo que de republicano y democrático no tiene casi nada”.

Asimismo, le pidió a quien fue Presidente por algunas horas que esté "al frente, en primera fila" debido a que "toca convocar a una épica para volver al Gobierno". "Que ninguno se quede en la casa pensando que no hay nada para hacer, va a haber lugar para todos, no vamos a designar a dedo las candidaturas, tenemos que hacer un gran despliegue territorial”, arengó.

Como corolario fue el turno de hablar del homenajeado, quien aseguró: "No nos van a quebrar la voluntad de transformar la Argentina a quienes estamos orgullosos de hacer política”.

Enseguida hizo un particular análisis sobre la contundente derrota que recibió el macrismo en las Elecciones 2019. "Perdimos por dos millones de votos, un millón de diferencia que lograron en un solo partido del conurbano bonaerense, otro medio millón de diferencia que lograron en otros distritos del conurbano y otro medio en provincias muy pobres del norte de la Argentina”, agregó.

Y concluyó: “Ellos creen que cuando alguien tiene éxito hay que cortarles las patas para que haya igualdad. Nosotros tenemos una idea mejor que esa”, dijo. Y aseguró que “se logran condiciones de igualdad apoyando a los que trabajan, a los que ahorran, a los que aportaron, porque así se va a consolidar el progreso de la Argentina”.