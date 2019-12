El jefe de Gabinete de Axel Kicillof enfureció en TN con Cambiemos por hacer caer la sesión para tratar la ley impositiva

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó todo su enojo por la actitud de legisladores bonaerenses de Cambiemos por no presentarse en la Legislatura para debatir la ley impositiva enviada por el gobernador Axel Kicillof.

"Estamos muy decepcionados con lo que pasó en los últimos dos días. Expusimos nuestro proyecto de ley impositiva y casi que no tuvieron ni preguntas ni sugerencias ni nada. Hubo de todo, diputados, senadores, intendentes, instrucciones que venían de París, instrucciones que venían de otros lugares vacacionales mientras nosotros trabajábamos 14, 15 horas por día", aseguró el funcionario en un móvil de TN

Y añadió: "Necesitamos estos ingresos actualizados por inflación para hacer frente a las emergencias que presenta la Provincia. No entendemos por qué no se presentaron. Creo que es un problema interno que no saben cual es el interlocutor válido para discutir esta cuestión, nosotros tampoco lo sabemos".

Bianco comparó la propuesta de los legisladores macristas con el diseño impositivo de la Ciudad de Buenos Aires. "Ellos quieren que todos paguen lo mismo", aseveró y comentó que la gestión está abierta "a discutir una sección de escalas para una sección de la población". Tras esto, lanzó irónicamente: "Los esperamos esta mañana con el café, las medialunas y las propuestas pero no vinieron a discutir. Queríamos trabajar en esa población que era excesiva para ellos y ver como podíamos ajustar ese número. Nos agradecieron que hagamos tremendo esfuerzo".

Además, resaltó que no sabe con quien negociar como líder de la oposición: "No es una oposición ni constructiva ni responsable ni seria. Uno presenta la ley impositiva cuando es gobierno. La discute con la oposición, llega a determinados consensos, en algunos prevalece la opinión de uno y en otros la opinión de otros, pero acá el problema es que Juntos por el Cambio no está entendiendo el resultado de las elecciones".

Por último, advirtió que "no hubo acuerdo con Vidal" porque no hay interlocutor. "El punto principal es que no sabemos con quien negociar. Mientras algunos están de vacaciones acá estamos algunos 15/20 horas para sacar una ley vital", cerró.