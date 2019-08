El insólito pronóstico de Macri sobre la inflación que viene: "Será del tres como algo"

A la espera del impacto dela megadevaluación, el presidente, Mauricio Macri, aseguró que la inflación de agosto "será del tres coma algo". Además, calificó como "desesperante" el proceso de incremento de precios que sufren los argentinos.

El mandatario habló ante productores agrícolas y ganaderos en un evento de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). Allí, afirmó que "lo que más sufre el argentino de a pie, el argentino común, la familia argentina, la heladera de los argentinos, es la inflación"

LEA MÁS Del FMI a Alberto Fernández: "Mauricio Macri no tiene capacidad"

El presidente anticipó que la inflación de agosto "será del tres coma algo", después de la fuerte suba que registró el precio del dólar tras el la derrota electoral del Gobierno en las PASO. "Es desesperante, es angustiante. No existen las palabras para describir lo que sé que le pasa a todos los argentinos (frente a la inflación). Lo tenemos que resolver, ya está. No podemos seguir engañándonos. No podemos decir que esto se arregla creciendo", añadió.

"Este golpe que nos dimos de vuelta. Otro dólar. Otra inflación, cuando íbamos al 1,8% de inflación y ahora va a ser del tres coma algo en agosto. No es bueno, es muy malo. Estamos todos obligados a sentarnos y bajar el dramatismo y que todos acordemos que vamos a ir en la misma dirección", analizó Macri sobre el balance de la situación que atraviesa el país luego de las primarias.

Macri también afirmó que su Gobierno se encuentra ante una "coyuntura inesperada" y afirmó que se hace "responsable de la situación", por lo que le ordenó a su equipo económico que busque los mecanismos necesarios para estabilizar el frente cambiario y financiero.