Del FMI a Alberto Fernández: "Mauricio Macri no tiene capacidad para manejar este momento"

El FMI mantuvo una reunión con el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, y allí el organismo reconoció que Mauricio Macri no tiene capacidad para poder sortear esta crisis económica, que le valió perder las PASO por más de 15 puntos.

Así lo deslizaron a El Destape fuentes que participaron del encuentro entre el equipo del Frente de Todos y la misión del FMI, compuesta por Roberto Cardarelli, Alejandro Werner y Trevor Alleyne. "Macri no solo no tiene poder, sino que no tiene capacidad para manejar este momento", reconocieron los enviados del Fondo.

La confesión del FMI llegó en una reunión en donde hablaron en dos oportunidades de "vacío de poder" en Argentina tras las elecciones del 11 de agosto, ya que observan que hay un presidente (Mauricio Macri) que tiene legitimidad pero ya no tiene poder, mientras hay un candidato (Fernández) que tiene poder pero aún no tiene legitimidad.

Según reconstruyó el periodista Ezequiel Orlando, desde el viernes previo a las PASO al lunes pasado los privados retiraron U$S 2.711 millones de depósitos de los bancos, de modo que dejaron dentro del sistema financiero U$S 29.789 millones, de acuerdo a la serie que elabora la gerencia de Estadísticas Monetarias del Banco Central. Si se incluye al sector estatal, los bancos cuentan con depósitos en divisas por U$S 32.447 millones.

El lunes inmediatamente posterior a las primarias, cuando el tipo de cambio voló de $ 46,20 a $ 55, las empresas e individuos sacaron U$S 206 millones. El martes se registraron extracciones por U$S 526 millones, la mayor hasta el momento. El miércoles salieron U$S 461 millones, el jueves U$S 357 millones, el viernes U$S 394 millones, el lunes 20 de agosto U$S 425 millones y el martes U$S 344 millones.

El tipo de cambio saltó de 46 pesos hasta 58 en su cotización minorista, y para contrarrestar esto el Presidente tomó decisiones contrarias a las que pregonaba: congeló el precio de la nafta por 90 días, otorgó un bono para empleados en relación de dependencia privados y estatales y eliminó el IVA a la canasta básica de alimentos, entre otras.

En el comunicado que difundió el frente opositor, apuntaron contra "quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias".