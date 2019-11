El drama del Ogro Fabbiani, quien anunció su retiro del fútbol: "A veces se me pasa por la cabeza cortarme la pierna"

Cristian Fabbiani comenzó su carrera como profesional en 2002. En ese momento, un joven delantero de 20 años comenzó a deslumbrar al público con su talento. Su físico robusto no impidió que destaque en Primera División, y supo tener importantes pasos por diferentes equipos del mundo. El destino quiso que, en 2014, quien hoy se desempeña como atacante en la cuarta división del fútbol argentino (juega en Deportivo Merlo) padezca una grave enfermedad que nunca lo dejó volver a ser el que fue. De hecho, hace pocos días el Ogro anunció su retiro para mediados de 2020.

Padeciendo cáncer en su rodilla derecha, Fabbiani se sometió a una dura operación de la que salió airoso y pudo dejar atrás este inconveniente de salud. Sin embargo, en diálogo con Diario Olé, Cristian confesó: "La operación grande que tuve me hace doler el sóleo y hay veces que no puedo ni caminar. Suelo jugar con dolor y no puedo dar el 100% dentro la cancha. Siento que si no lo puedo dar todo, es preferible dar un paso al costado, no les puedo fallar a mis compañeros que dan todo por jugar".

"A veces es tanto el dolor que siento que se me pasa por la cabeza cortarme la pierna", confesó quien lleva la camiseta número 10 del 'Charro' de zona oeste, donde Fabbiani encontró su segundo hogar tras arribar a dicha institución en el año 2016: "El fútbol me dio mucho y tengo ganas de disfrutar los últimos meses acá. En junio me retiro y ya tengo el cuerpo técnico armado porque en diciembre me recibo como entrenador. Mi idea es seguir por ese camino. Una vez finalizado el próximo semestre mi objetivo es encargarme de un equipo y lograr grandes cosas ahí".