El divertido diálogo de Cristina Kirchner con la militancia en el acto de Axel Kicillof en La Plata

Adolescentes con banderas de Maradona, familias que hacían mateadas, organizaciones que marchaban al canto de la marcha peronista, jubilados en bicicleta y jóvenes con pelos coloridos se congregaron al bosque de La Plata para el cierre de la campaña del Frente de Todos que tuvo como principales oradores a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

"Yo vengo desde Vedia, hice más de 600 kilómetros para pedir por Kicillof y Cristina, porque este gobierno no se aguanta más", comenta a El Destape Guillermo que porta un look de moderno ruralista con lentes del sol nuevos y una boina caoba. A un costado una familia toma mate, mientras escucha que Verónica Magario y Florencia Saintout son presetadas. A los pocos segundos también irrumpe Cristina en el escenario con Kiciollof.

"Acá estamos en esta ciudad donde nací, en esta ciudad donde lo conocí a él", afirmó Cristina que se quebró al recordar a Néstor Kirchner. De forma inmediata, la militancia abrazó a la senadora al grito de "Néstor no se murió, Néstor no se murió".

Una chica con un aro en la nariz y los labios pintados de rojo intenso habla, mientras se sienta en el pasto con su amiga. "Es fundamental estar en la calle con la gente por la posibilidad de que haya un gobierno que piense por nosotros y para nosotros", afirmó.

En el escenario, ahora Cristina mantiene un curioso diálogo con los militantes. La candidata a vicepresidenta recuerda que a pocos metros está el zoológico y se corrige al decir "ecoparque", porque ya no hay animales. Los militantes le responden una humorada: "es Ecoparque porque se llevaron a los gorilas". Cristina ríe y arranca a decir algo vinculado al tema, pero se detiene. "No voy a decir nada, no, no, no. No me hagan decir cosas que después hacen programas entornos con ´lo que dijo´ o lo que ´quiso decir´", afirmó para cambiar de tema.

"A mí me mueve la esperanza de un futuro mejor, pero sobre vengo por mis hijos, porque creo que necesitamos un país mejor y Cristina es la respuesta", afirma a El Destape un hombre que vino con sus dos hijos a ver el acto que ahora es encabezado por Kicillof.

El candidato a gobernador hace una pausa para mirar a los militantes que coparon el bosque y arranca su discurso con un elogio a Cristina: "Ella tenía la llave de la unidad y tuvo una gran visión de estratégica y política". Mientras habla el candidato, la senadora sonríe a unos jóvenes que le muestran una tela con su cara.

Kicillof continúa con duras críticas a Vidal a quien acusa de dejarle una herencia de 12.000 millones de dólares y luego agradece a los intendentes por haber protegido a los bonaerenses del impacto de las políticas económicas de Cambiemos: "pusieron el cuerpo, la inteligencia y el sacrificio en estos cuatro años tremendos, si la provincia no sufrió más fueron porque sin recursos, de puros guapos, hicieron frente".

En las gradas los intendentes se mezclan con diputados, madres de Plaza de Mayo y dirigentes que aplauden las palabras de Kicillof. El acto termina con elogios a la militancia, con promesas de recuperar la provincia y de inclusión social.

Las columnas comienzan a desmovilizarse, los diputados se sacan selfies junto a los militantes, mientras los vendedores ofrecen las remeras del Frente de Todos. Mientras marchan todos piden por las elecciones de domingo.