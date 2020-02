El Dipy lloró por los niños muertos por desnutrición en Salta y se ofreció para llevar alimentos

Luego de que se conociera la muerte de un octavo niño por desnutrición en Salta en lo que va de 2020, el cantante de cumbia El Dipy compartió un conmovedor video en el que lloró por la impotencia frente a la situación. Además, pidió apoyo para llevar ayuda alimentaria a la provincia que gobierna Gustavo Sáenz, de Cambiemos.

Este lunes se supo que un bebé de siete meses falleció tras ser internado con notables signos de desnutrición. Por su parte, el gobierno provincial emitió un polémico comunicado donde responsabilizó a los padres por las sucesivas muertes de niños wichí "por consulta tardía" y negación de "atención oportuna".

Frente a la situación de despojo, olvido y abandono de las comunidades originarias por parte del macrismo, el artista cumbiero dejó su mensaje en redes sociales.

En una grabación, manifestó su angustia y solicitó respaldo para transportar comida. "Acabo de ver en la tele que murió otro bebé por desnutrición infantil en Salta y me mató", comenzó diciendo.

Y continuó: "Yo voy a poner la comida pero no sé cómo llevarla porque no soy millonario. Sé que si yo le digo a la gente que está viendo este video que nos juntamos en un lugar para juntar comida para esa gente, vamos a ser un montón, pero no somos millonarios. ¿Algún gobernador o intendente que nos pueda dar una mano para hacer llegar las cosas? Por favor, háganmelo saber. Después si el crédito se lo quieren llevar ustedes, a mi no me importa, no me importa salir en la foto. Necesitamos que les llegue como sea".

"No puede pasar más esto, por favor. Díganme cómo hago. Necesito un transporte para que les llegue, nada más que eso", agregó el músico.

En ese sentido, entre lágrimas, aclaró: "No quiero créditos ni estar en la foto, me chupa un huevo estar en los portales. Necesito por favor hacerle llegar esto a esa gente. Alguno que desee ayudarme por favor que me escriba, no puede pasar más esto". Y finalizó: "Tengo un hijo de tres años y no puede pasar más esto, por favor se los pido. El que me va a dar una mano, que me escriba. Yo y toda la gente que va a ver este video vamos a estar, lo sé porque somos Argentina. Así como te lo digo".