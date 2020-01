El desafortunado error futbolístico de Leo Montero en vivo que no le perdonaron en redes sociales

Un desopilante momento se vivió en el programa de entretenimientos "Mejor de noche" (El Nueve), conducido por Leo Montero, cuando el conductor manifestó su total desconocimiento sobre el club de fútbol Atlético San Martín de Tucumán.

Lo bizarro es que Montero es periodista deportivo y cuenta con vasta trayectoria en los medios de comunicación.

"¿De qué club de fútbol es hincha fanática Gladys "La Bomba Tucumana"?, fue la pregunta que les realizó a los concursantes. La respuesta fue "San Martín de Tucumán", y el presentador no solo les dijo que la opción no era la correcta, sino que fue un poco más allá con una controvertida afirmación: "San Martín de Tucumán no es. Incluso no sé si es club, pero no importa".

Luego, el desafortunado comentario se viralizó en redes sociales donde los usuarios no le perdonaron error a Montero, con críticas mordaces.

