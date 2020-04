El contundente reclamo de un ex Simuladores a Adrián Suar

En medio de la cuarentena obligatoria para prevenir el Coronavirus, Polka y El Trece decidieron poner a disposición de los espectadores una colección de sus ficciones más emblemáticas. Bajo la consigna "Activá el #ModoCuarentena", la productora informó que los programas Poliladron, Verdad consecuencia, Gasoleros, Vulnerables, Campeones, Padre Coraje, Locas de amor, Sin código, Socias, Tratame bien, Valientes, El puntero, Farsantes, Solamente vos, Esperanza mía; Las Estrellas; Argentina, tierra de amor y venganza y Separadas estarán disponibles de manera online.

Este gesto que podría parecer bondadoso oculta una verdad que afecta a los actores de las tiras y Federico D'Elia la evidenció. El ex simulador contó que Polka pasará los programas mencionados anteriormente a través de Youtube. Esto significa que los actores y actrices no ganarán un peso ya que la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI) no tiene ningún acuerdo con la plataforma de videos.

En tiempos de pandemia, esta iniciativa por parte de Polka podría significar un ingreso importante para los actores, quienes debieron suspender sus grabaciones hace dos semanas.

"Una pena que no lo hagan POR YouTube y no en la pantalla del canal, de esta manera los actores no vemos 1 centavo ni siquiera por derecho de imagen @Sagai_Org, verdad?", expresó D'Elia con indignación.

Cuarentena por coronavirus: Polka sube a Youtube sus ficciones más emblemáticas - https://t.co/uGz9LZMXAA // una pena que no lo hagan x YouTube y no en la pantalla del canal, de esta manera los actores no vemos 1 centavo ni siquiera x derecho de imagen @Sagai_Org , verdad? — Federico D'Elia (@fededelia1) March 31, 2020

Pablo Echarri reafirmó lo dicho por D'Elia y contó que "SAGAI esta en litigio con You Tube por el pago de derechos". "También esta en conversaciones con Netflix por el mismo tema. Este último,mucho más cerca de un arreglo extrajudicial. Solo será cuestión de tiempo, la pregunta es cuanto", escribió el actor.