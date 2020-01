El capítulo de Los Simpson que anticipó el brote de coronavirus

El coronavirus está sembrando el terror global y, si bien los primeros los casos se registraron en la ciudad china de Wuhan, el virus respiratorio- que puede traer enfermedades letales como bronquitis, neumonía y SARS (síndrome respiratorio agudo severo)- que se está cobrando decenas de muertos ya tuvo casos confirmados en Vietnam, EE. UU., Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Japón, Singapur y Tailandia. La sorpresa vino a través de un fanático de Los Simpson, quien vinculo al coronavirus con un mítico episodio.

Creer o reventar, son cientos de predicciones las que, año a año, los fanáticos de Los Simpson descubren en los episodios: El atentado a Las Torres Gemelas es, quizás, uno de los más llamativos entre los seguidores de la serie animada. La comparación no puede estar más relacionada a la realidad, el episodio es la prueba de ello.

En "Marge in Chains", 21° capítulo de la cuarta temporada de la serie, puede verse como desde Osaka, Japón, envían sin querer una especie de gripe a través de un empleado de paquetería que acude a su trabajo enfermo. Aunque el episodio fue puesto al aire el 6 de mayo de 1993, y si bien en él la enfermedad parte desde Japón y no desde China como el coronavirus, los fans de los habitantes más populares de Springfield no tardaron en atar cabos.

¿Ya vieron el capítulo? El momento clave: