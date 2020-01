El actor que le da voz a Apu, en Los Simpson, se retira del personaje

Después de años de controversia, el actor que le da la voz a Apu en Los Simpson dejará de interpretarlo. Se trata de Hank Azaria quien, además de darle vida al dueño del Kwik-E-Mart, interpreta a numerosos habitantes de Springfield desde los inicios del show. El dibujito fue acusado de reforzar estereotipos raciales, algo que pudo verse recientemente en el documental "The problem with Apu" (El problema con Apu).

Todavía no se sabe que será del destino de Apu. "Todo lo que sabemos es que yo no seguiré haciendo esa voz, a menos que haya alguna forma de sufra una transición", le dijo el actor al portal SlashFilm. "Todos tomamos la decisión. Sentimos que es lo correcto y nos sentimos bien de hacerlo", agregó Azaria, en una rueda de prensa con críticos de televisión.

La polémica que giró en torno a Apu Nahasapeemapetilon, un inmigrante que regenta una tienda de comestibles, se intensificó en 2017, cuando el cómico indio-estadounidense Hari Kondabolu hizo un documental alegando que se basaba en estereotipos raciales. El comediante criticó las bases del personaje, que se apoya en cuantos hijos tiene con Manjula, su esposa concertada, y a su relación con el trabajo. A su vez, comenta como Apu, uno de los pocos dibujitos que representa a alguien del Sudeste Asiático en la televisión estadounidense, fue motivo de burlas entre los niños.

En aquel momento, Azaria -que también da voz a otros personajes populares del programa como Moe Szyslak y Chief Wiggum- dijo que le parecía "muy triste, personal y profesionalmente," que alguien hubiera sido marginado debido a Apu.

La decisión de Hank Azaria llegó a oídos de Kondabolu, quien afirmó que esperaba que el simpático integrante de Los Simpson no abandonara la serie. "Mi documental The Problem with Apu no fue hecho para hacer que un personaje de dibujos animados desaparezca, sino para discutir sobre raza, representación y mi comunidad (a la cual quiero mucho). También trataba de cómo puede gustarte algo (como Los Simpsons) y que aún así le critiques algunos aspectos (Apu)", escribió en Twitter.

If @HankAzaria is indeed no longer doing the voice of Apu, I do hope they keep the character & let a very talented writing staff do something interesting with him. If not to better the show, then to atleast spare me some death threats. — Hari Kondabolu (@harikondabolu) January 17, 2020