El ataque troll a Ofelia Fernández

Durante el día de ayer, "OfeliaHomofóbica" fue tendencia en Twitter debido a la gran cantidad de usuarios que decidieron hacer un planteo sobre una serie publicaciones que la legisladora porteña, Ofelia Fernández, hizo en el año 2010.

En los posteos, Ofelia utilizaba la palabra "puto" para demostrar su bronca ante distintas situaciones. En ese momento, la referente del feminismo tenía tan solo 10 años.

Al enterarse de lo que estaba ocurriendo en las redes sociales, Ofelia dio una contundente respuesta contra los trolls que hicieron este ridículo planteo. "La gente que me odia está totalmente ida, hoy me hicieron reír", admitió la legisladora del Frente de Todos.

"Me dicen hoy que no estoy capacitada pero discuten con lo que ponía hace diez años. Me dicen homofóbica por algo que puse cuando tenia este tamaño los que dicen hoy que la ESI 'puede desviarles al nene'", expresó Fernández a través de su cuenta de Twitter.

"La niña ofe y yo les mandamos un abrazo porque ya dan un poco de lástima", sostuvo la legisladora y compartió una imagen de ella a la edad en la que escribió esos posteos, con un mensaje contundente contra los trolls: "Si, elegí una con doble dedos en ve para irritarlos más aún".

Me dicen hoy que no estoy capacitada pero discuten con lo que ponía hace diez años.



Me dicen homofobica por algo que puse cuando tenia este tamaño los que dicen hoy que la ESI “puede desviarles al nene”.



La niña ofe y yo les mandamos un abrazo porque ya dan un poco de lástima. pic.twitter.com/66z6K9FTmn — Ofelia Fernández (@OfeFernandez_) April 10, 2020

Pero el trabajo de los trolls no terminó ahí, sino que también se dedicaron a editar publicaciones de la legisladora para que se pensara que, en el año 2010, criticaba al kirchnerismo. "Ahora hicieron este edit cuando yo en ese momento compartía las publicaciones de 7D y TodoNegativo jajajaaj por dios me dan la vida", contestó Ofelia y volvió a defenderse de los ataques virtuales.