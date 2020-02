Duro momento: el llanto del abogado de Fernando Báez Sosa en vivo en plena entrevista

A menos de un mes del asesinato a golpes de Fernándo Báez Sosa en manos de un grupo de rugbiers en Villa Gesell, el abogado defensor de la familia, Fabián Améndola, se emocionó en medio de una entrevista al hablar del joven.

En una charla con Facundo Pastor, fue consultado sobre la particularidad y su relación con el caso. "Hace días que noto que este caso para vos es un caso distinto, que te conmociona hablar de Fernando", le preguntó el periodista.

Ahí, sin más, el letrado se puso a llorar. "Perdón. No pensaba que me iba a pasar esto. Perdón", explicó emocionado.

Mientras el abogado se reponía, el periodista señaló: "Esto que te pasa a vos, lo sentimos todos cada vez que miramos la foto de Fernando".

Conmovido y emocionado, explicó, porqué lo personal se mezcló con lo laboral: "La primera vez que vi a los papás de Fernando fui con uno de mis hijos, con Federico, que también es abogado, y no me puedo sacar la imagen de la mamá de Fernando abrazando a mi hijo y no puedo dejar de pensar que Fernando pudo haber sido mi hijo".

Luego, relató el momento en el que Fernando Burlando decidió poner a su Estudio Jurídico a disposición de la familia, equipo del que forma parte Améndola.

Graciela, la mamá de Fernando contó en una entrevista que no había podido acompañar a su hijo a anotarse en la Facultad de Derecho y que cuando el muchacho regresó orgulloso con la inscripción en mano le dijo: "Yo voy a ser el próximo Fernando Burlando".

Tras repasar la anécdota, con la voz entrecortada agregó: "Hoy el compromiso para mí es doble".