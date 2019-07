Donald Trump comparó a la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez con Eva Perón

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la joven representante demócrata estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez es parecida a Eva Perón.

Según publicó The Guardian, en una entrevista recogida en el libro del periodista Tim Alberta que se publicará el próximo 16 de julio, el mandatario criticó a la representante demócrata por el estado de Nueva York que hoy es una de las principales líderes del ala izquierda del partido.

De acuerdo a la entrevista, Trump afirmó que en un principio creyó que Ocasio-Cortez era una "joven mujer desvariando y delirando como una lunática en una esquina" que "no sabía nada" pero que después descubrió que tenía "cierto talento".

"Eso es Evita", le aseguró el presidente en 2018 a Alberta para el libro American Carnage: On the Front Lines of the Republican Civil War (Carnicería estadounidense: en la vanguardia de la guerra civil republicana).

Ocasio-Cortez tiene 29 años y es de ascendencia puertorriqueña. Era moza hasta que logró convertirse en una de las más importantes políticas demócratas al derrotar a Joe Crowley, un hombre blanco que era líder histórico en ese estado.

Hoy es una de las enemigas más relevantes del partido conservador republicano de Trump, a quien acusa de llevar a Estados Unidos hacia un nuevo fascismo.