Discriminación y hostigamiento: denunciaron a Esmeralda Mitre por maltratos contra un vecino

Varias denuncias pesan sobre la figura de Esmeralda Mitre por hostigar a uno de sus vecinos de edificio, padre de una nena discapacitada, a quien agredió en reiteradas oportunidades y obligó a mudarse del lugar para poder obtener cierta tranquilidad.

Estos días se difundió un video en el que se la vio gritándole a un vecino, impidiéndoles el acceso al ascensor a él, a su hija de 2 años y a su perrita. “No se puede entrar con el perro por acá, es mi edificio, no quiero, no quiero. No te voy a dejar pasar con el perro por acá, no tengo ganas”, les dijo la actriz, según denunciaron.

El enojo de la mujer llegó luego de que el vecino hiciera un llamado al 911 por ruidos molestos a altas horas de la noche. A partir de este episodio, los incidentes comenzaron a agravarse con gritos, peleas, música, golpes contra la puerta de su vivienda, amenazas, expresiones de antisemitismo y un dibujo de una estrella de David en su puerta.

Fernando Roldán, el hombre hostigado, contó que las amenazas decían: “Te voy a hacer mierda. Yo soy Mitre, soy famosa y vos no sos nadie, te voy a meter preso”. Incluso, narró: “Bajaba a mi palier, golpeaba la puerta y me decía judío de mierda”.

Siempre, la máxima preocupación del hombre era la salud de su nena y el retroceso que sufrió producto de las agresiones: “Mi hija estaba muy nerviosa, no podía dormir y cada vez que paraba el ascensor en mi palier se ponía a llorar y corría para abrazarnos porque nos gritaba y amenazaba con nuestra hija en brazos”.

José Vera, abogado de Roldán, le aseguró a El Destape que las agresiones comenzaron prácticamente apenas se mudó el hombre al edificio y que otros vecinos tuvieron inconvenientes con la actriz. Según contó el letrado, que aclaró que acompaña a Fernando en el proceso, al principio se intentó resolver el tema de forma pacífica pero no se logró, por lo que debió mudarse.

Incluso, se conoció que uno de los miedos de Roldán era que Mitre pudiera envenenar a su perrita porque habitualmente le tiraba cosas por la ventana: “Apuntaba con un refractor para que no podamos dormir, nos tiraba basura, restos de carne, huesos, papel y hasta llegó a tirarnos la tarjeta de débito de su ex”.

Por estos motivos, y a medida que se desarrollaban los hechos, varias denuncias recayeron sobre la actriz. Las mismas están en la Fiscalía de la Ciudad. Entre las consecuencias, habitualmente se intenta que cesen los hostigamientos - lo que ocurrió de hecho por la mudanza de Fernando -, pero también puede aplicar multas contravencionales.