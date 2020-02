Diego Maradona habló sobre la visita de Lionel Messi al Nápoli: "No va a poder hacer lo que hice yo"

Diego Maradona se refirió al paso de Lionel Messi por el San Paolo, la cancha de Nápoli, y resaltó que futbolista de Barcelona no podrá hacer lo que él hizo allí.

El cruce de octavos de final de la Champions League entre Nápoli y Barcelona generó mucho revuelo por ser la primera visita de Messi a la cancha donde Maradona supo brillar y mostrar su mejor versión en Europa. No obstante, la ´Pulga' no tuvo un gran partido y el club catalán apenas pudo rescatar un empate 1 a 1 en la ida.

Claro que Diego no podía quedar afuera de esta situación y los medios argentinos no tardaron en consultarlo al respecto luego de la victoria de su equipo, Gimnasia y Esgrima La Plata, sobre Sportivo Barracas (2-0) por la Copa Argentina. Y La respuesta del DT sorprendió a todos en un principio: “Messi llegó a un San Paolo en decadencia, Messi no vivió lo que viví yo. Lio puede jugar extraordinariamente en Nápoli, pero no va a poder hacer lo que hice yo. Eso aclarémoslo".

Sin embargo, Maradona también resaltó que "ojalá los napolitanos tuviéramos un Messi”. Además, el ex Boca resaltó que el mítico San Paolo “está ‘endiegado’”, como si se tratara de un hechizo que sólo permite el despliegue de su magia con la pelota.