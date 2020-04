Hoy se celebra el Día internacional del libro y, a pesar de las condiciones atípicas, el mercado editorial continúa en funcionamiento virtual acercando títulos a domicilio. En este contexto, recordamos el día que Florencia Kirchner reveló no haber leído el libro de su mamá, "Sinceramente", en una entrevista radial, causando sorpresa entre los oyentes. “No lo leí porque habla de todo lo que me llevó a enfermarme", reveló la hija de Cristina Kirchner.

En diálogo con la Futurock, Florencia expuso las razones por las que no leyó el libro que sacudió a la Argentina y reactivó el mercado. “No lo leí porque habla de todo lo que me llevó a enfermarme. Más adelante, cuando esto lo sienta más lejos, lo voy a agarrar, lo tengo acá", arrancó, conversando con Julia Mengolini y Gabriela Borrelli.

"En su momento fue motivo de pelea con mi mamá, pero lo entendió. Hay algunas partes que ella me leyó cuando estábamos en Cuba y algunas capturas que me mandaron mis amigos; eso sí que no fue una sorpresa, yo sabía. Más adelante voy a agarrarlo, porque quizás me sirva para ordenarme un poco”, siguió la hija de la vicepresidenta, causando la sorpresa de las conductoras ante la confesión inesperada.

Florencia Kirchner es una ávida lectora y durante su internación en Cuba aprovechó para comunicarse con sus seguidores a través de recomendaciones literarias en Instagram. Al poco tiempo se transformó en una influencer divulgadora de libros que reivindican el rol de la mujer en la sociedad. Desde Virginia Woolf a Marisa Wagner, pasando por Jamaica Kincaid y Maxie Wander, la hija de Cristina impulsó la pasión por la lectura desde sus redes sociales.