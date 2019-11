Desaparecieron los restos del avión de Emiliano Sala

Los restos del avión en el que falleció el futbolista Emiliano Sala ya no se encuentran en el sitio donde fueron detectados en el Canal de la Mancha y pone en riesgo un pedido de la familia en la investigación por su muerte.

El abogado de la familia de Sala, Matthew Reeve, señaló que decidieron volver a buscar el avión después de que la División de Investigaciones de Accidentes Aéreos (AAIB) definiera que no recuperaría los restos de la aeronave en la que Sala se trasladaba desde Francia a Gales.

"La familia no está de acuerdo con la decisión de no salvar el fuselaje", apuntó Reeve. Asimismo, de acuerdo a lo publicado por Sky Sports, reveló: "Los restos de la aeronave ya no están presentes cerca de la ubicación y es posible que algunos otros no permanezcan en su lugar por mucho tiempo".

Sala falleció en enero pasado a los 28 años cuando el avión en el que se trasladaba se perdió en el Canal de la Mancha. El futbolista viajaba rumbo a gales para sumarse al Cadiff City, que en ese momento disputaba la Primier League.

Luego de dos semanas de intensa búsqueda, la aeronave fue encontrada a 67 metros de profundidad con el cuerpo de Sala aún dentro del avión. En aquel momento, Geraint Herbert, inspector senior de la AAIB, determinó que no se volviera a buscar más pruebas al avión debido a que, según su percepción, la autopsia al futbolista alcanzaba para determinar los motivos del accidente.