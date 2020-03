Denuncian un plan de la barrabrava de Boca para secuestrar a Patricia Bullrich

Una denuncia contra líderes de la barrabrava de Boca Juniors sacude el ámbito político y judicial. Acusan a Rafael Di Zeo, Marcelo Aravena y Fabián Kruger de diseñar un plan para secuestrar a Patricia Bullrich cuando la dirigente macrista era ministra de Seguridad.

Una mujer se presentó en el juzgado federal número 11, según explicó Facundo Pastor en A24, y solicitó la intervención judicial de sus celulares y los allanamientos de los domicilios denunciados.

Por su parte, la ex ministra, Bullrich aseguró que “no estaba al tanto de la denuncia" y que se enteró por el periodista. “Durante los cuatro años de gestión llevamos un programa que se llamaba tribunas seguras que fuimos muy estrictos con los barrabravas”, advirtió.

“A nosotros Di Zeo no pudo comprarnos y nunca pudo entrar a un estadio durante los cuatro años que estuvimos”, remarcó la ex ministra en diálogo con A24. Por último, dijo que espera que haya una investigación seria y “que todas estos barrabravas no vuelvan a tener poder”.