Debate 2019: Marco Lavagna destacó que es "más facil coincidir con Alberto Fernández" que con Macri

El diputado nacional Marco Lavagna se refirió al debate presidencial 2019 y aseguró que "es bueno que Argentina empiece a tomar la costumbre de los debates, cada vez será más dinámico". Por otra parte, destacó que "fue un debate con mucha chicana, se buscó la polarización".

MÁS INFO El cruce entre Macri y Alberto que cerró el primer debate

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente remarcó ciertas coincidencias entre su padre, el candidato Roberto Lavagna y Alberto Fernández: "Es más fácil coincidir con Alberto que con los que te plantean ajuste con ajuste". Del mismo modo señaló que "Alberto en dos oportunidades le dio la razón a Roberto Lavagna y me parece muy bien".

Sobre el desempeño del presidente, Lavagna indicó que "ya no hay dudas de que el Gobierno de Macri fracasó y no tiene chances electorales" y destacó que "no me gustó cuando Macri habló de narcocapacitación. Me pareció demasiado agresivo".

"Está claro que la ciencia y la educación han ido sufriendo y todo lo que prometieron para la economía no se cumplió", planteó el dirigente. Asimismo agregó que “decir que estábamos aislados del mundo es no entender".

"Nos parecía que había que priorizar el tema del hambre y no pudimos hablar de género", señaló Marco Lavagna. A la vez, destacó que "en tema de género pensamos algo parecido a lo que dijo Fernández, que hay que darle presupuesto".